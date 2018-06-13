الكرملين: تحذير بوتين لكييف لا يقبل التأويل

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين يطرح أفكاره بوضوح ويتحدث بصراحة عما يدور في ذهنه.

وشدد بيسكوف على أن تصريح بوتين الذي أدلى به في الـ7 من يونيو، وتحدث فيه عن العواقب الخطيرة للاستفزازات المحتملة جنوب شرقي أوكرانيا من جانب سلطات كييف خلال كأس العالم في روسيا، كان واضحا لا لبس فيه ولا يقبل التأويل.

وتابع: "يطرح الرئيس فلاديمير بوتين أفكاره بشكل واضح للغاية، ويقول بوضوح ما يقصده وفي هذه الحالة لا يوجد أي لبس في كلامه".

وأضاف:" يكمن السؤال، في هل ستستغل أوكرانيا فعاليات المونديال لكي تضرب جنوب شرق أوكرانيا وتطلق من جديد عنان حرب دامية يتقاتل فيها الأشقاء. الرئيس بوتين رد بشكل واضح على هذا السؤال".

إقرأ المزيد

يذكر أن بوتين كان قد حذر مؤخرا من عواقب وخيمة وخطيرة جدا ستنعكس على أوكرانيا كدولة، إذا ما أقدمت كييف على أي استفزاز في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا مستغلة انشغال روسيا والعالم بمونديال العالم للكرة المنتظر في روسيا.

المصدر : تاس

ادوارد سافين