الجيش الروسي يعتمد مناطيد اتصالات وقيادة لا مثيل لها في العالم

اعتمدت وزارة الدفاع الروسية مجموعة من المناطيد من إنتاج شركة "فيغا" الروسية للاتصالات الهوائية، لاستخدامها في الأغراض العسكرية.

وذكرت الوزارة أن المناطيد ستستخدم في تحسين الاتصالات خلال إدارة مختلف صنوف القوات في الجيش الروسي وتوجيهها، مشيرة إلى أن هذه المناطيد فريدة من نوعها ولا مثيل لها في العالم ومزودة بأجهزة اتصالات ومراقبة عسكرية.

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وتم تصميم المناطيد المذكورة لكي تستخدم في مختلف الظروف المناخية على مدار السنة.

المصدر: فيستي رو

ادوارد سافين