منظمة الأمن الجماعي تطالب واشنطن بحل المسائل المتعلقة بمعاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة

اعتمد وزراء خارجية دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الاثنين بيانا، يدعو واشنطن لحل المسائل المتعلقة بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، عبر الحوار والتشاور.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، للصحفيين في ختام جلسة مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان اليوم: "تم إقرار بيان الدول الأعضاء بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي على مستوى وزراء الخارجية فيما يتعلق بالوضع حول المعاهدة النووية المتوسطة والقصيرة المدى".

وأضاف لافروف، أن البيان يعرب عن دعم وتأييد المعاهدة. وفي ذات الوقت يعرب الوزراء عن قلقلهم من ظهور حالات تسمح بالافتراض، أن المعاهدة معرضة للخطر، "وهذا أمر ليس من مصلحة أي طرف".

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وأشار لافروف إلى أن، البيان يتضمن دعوة للولايات المتحدة للإجابة على التساؤلات التي تتكون لديها، عبر المشاورات التي تحددها بنود المعاهدة .

المصدر: تاس

إدوارد سافين