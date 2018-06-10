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مناشدة جديدة لروسيا بأن "تثبت بطلان ضلوعها" في إسقاط الماليزية

أخبار روسيا

مناشدة جديدة لروسيا بأن
Sputnik
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دعت شركة الدراسات والبحوث Bellingcat روسيا إلى "إثبات بطلان التهمة ضدها" في قضية تحطم طائرة الركاب الماليزية جنوب شرقي أوكرانيا سنة 2015.

وطلبت الشركة من دميتري بوليانسكي نائب المندوب الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، أن يثبت أنها أبرزت وفريق التحقيق المشترك، أدلة ملفقة ضد بلاده في القضية.

يشار إلى أن طائرة ركاب ماليزية من نوع "بوينغ 777" كانت قد تحطمت في الـ17 من يوليو/تموز 2014 في مقاطعة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا وهي في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور، مما أدى إلى مقتل 283 شخصا كانوا على متنها معظمهم من الهولنديين بمن فيهم أفراد طاقمها الـ15.

وفور انطلاق التحقيق في الحادث، ركز الخبراء على رواية إصابة الطائرة بصاروخ "أرض جو"، نظرا لعبورها أجواء جنوب شرق أوكرانيا تزامنا مع القتال الذي كان دائرا هناك بين قوات كييف وفصائل الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد عن أوكرانيا.

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جانب من المؤتمر الصحفي لفريق التحقيق المشترك في كارثة "بوينغ" الماليزية في أجواء أوكرانيا، عرضت فيه أجزاء صاروخ "بوك" الذي يزعم أنه استخدم لإسقاط الطائرة روسيا تنفي أي صلة لجيشها بإسقاط الطائرة الماليزية عام 2014

وتبادلت السلطات الأوكرانية وقوات الدفاع الشعبي في دونيتسك ولوغانسك الاتهامات باستهداف الطائرة، فيما سارعت بعض العواصم وفي مقدمتها كييف إلى اتهام روسيا صراحة بالوقوف وراء هذه الكارثة.

موسكو، ومنذ اللحظات الأولى للحادث، أعربت عن استعدادها التام لخوض التحقيق فيه، وتعهدت بتقديم جميع الخبرات والإمكانات بما يخدم التحقيق ويكشف عن الجهة المتورطة فعلا في كارثة الطائرة الماليزية ومقتل ركابها.

المصدر:RT

 

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