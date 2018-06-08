توقيف وزير في حكومة مقاطعة تفير الروسية في موسكو

تم في العاصمة موسكو توقيف فيكتور شابورست وزير الرقابة المالية في حكومة مقاطعة تفير الواقعة شمالي موسكو.

ولم يصدر أي تعليق رسمي بعد حول ملابسات ودواعي توقيف الوزير الإقليمي، فيما يرجح المراقبون أن يكون اعتقاله قد جاء على خلفية تورطه في الفساد واستغلال مهام منصبه لغير صالح المجتمع.

وتم تعيين شابورست في منصبه الوزاري في أبريل 2016، بعد أن شغل قبل ذلك منصبا رفيعا في إحدى الهيئات الأمنية.

توقيف شابورست، قد يأتي في سياق الحرب على الفساد التي تديرها الحكومة الروسية، وطالت مسؤولين ماليين وأمنيين.

المصدر: تاس

ادوارد سافين