ملياردير روسي يرد على طليقته التي شككت في إسلامه

رد الملياردير الروسي من أصول أذربيجانية، فرهاد أحمدوف، على تصريحات طليقته تاتيانا أحمدوفا، التي شككت في إيمانه وإخلاصه للإسلام، نافيا اتهاماتها له.

وقبل ذلك شككت تاتيانا، في حديث مع صحيفة "نيويورك تايمز" بصدق إيمان زوجها السابق كما شككت بقراره التوجه إلى المحكمة الشرعية لحل الخلاف بينهما.

وقال الملياردير في حديث نقلته شبكة RBC:" هي تعرف جيدا، أني من المسلمين المؤمنين بصدق. ولا شك في أن مزاعمها مهينة كما هي كاذبة".

وشدد رجل الأعمال الروسي، على أن زوجته السابقة، لم تكن مهتمة أبداً بالمسائل الدينية، واعتبرت الإسلام "تبريراً للمتطرفين والإرهابيين".

وقال أحمدوف: "عشنا مفترقين على مدى سنوات عديدة، ولذلك حديثها عن مدى إيماني ليس إلا كذبة دورية تهدف إلى خداع الجميع من أجل الحصول على مبلغ كبير من المال".

وأضاف، أنه لم يعد لدى تاتيانا أي أساس يسمح لها بالتطرق إلى حياته، بعد طلاقهما عام 2000.

وأدلت تاتيانا بحديثها للصحيفة الأمريكية، بعد أن اقترح محامو زوجها السابق التقدم إلى المحكمة الشرعية في دبي لكي تبت في مصير اليخت "لونا" المحتجز في دبي بطلب من القضاء البريطاني.

وفي تصنيف فوربس" لأغنى 200 رجل أعمال في روسيا -2018" يحتل فرهاد أحمدوف المركز 69 بثروة تبلغ 1.4 مليار دولار.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين