بوتين يقيل 6 جنرالات من وزارات إنفاذ القانون

أقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 6 جنرالات من الخدمة، حسب مرسوم نشر اليوم على موقع المعلومات القانونية الرسمية على الإنترنت.

إقرأ المزيد

وطالت الإقالة النائب الأول لرئيس وزارة الطوارئ، الجنرال فلاديمير ستيبانوف، وعين الجنرال في وزارة الداخلية ألكسندر شوبريان مكانه.

كما أقال بوتين قائد قوات وزارة الداخلية في شبه جزيرة القرم الجنرال سيرغي أبيسوف، ومسؤول الطوارئ في إقليم كيميروفو، الجنرال ألكسندر مامونتوف، ورئيس قسم شؤون الموظفين لدى لجنة التحقيق الجنرال فيكتور دولجينكو.

إقرأ المزيد

وبالإضافة إلى ذلك، تم بأمر من الرئيس الروسي إقالة رئيس شؤون الطوارئ في منطقة القرم، الجنرال سيرغي شاخوف، ورئيسة إدارة السياسة المالية والاقتصادية في وزارة الداخلية، ناديجدا روماشوفا.

وكانت لجنة التحقيق القضائية قد أقامت دعوى جنائية ضد مامونتوف، بجرم الإهمال لعدم قيامه ووفقاً للتحقيقات، بإجراء أي فحص في عام 2017-2018 للالتزام بمتطلبات السلامة من الحرائق داخل مركز التسوق "Winter Cherry"الذي قضى فيه عشرات الأشخاص حرقا في مارس الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، اتهم مسؤول الطوارئ في إقليم كيميروفو باختلاس أكثر من 1.8 مليون روبل من ميزانية الوزارة.

وبعد توجيه الاتهام إليه، قدم مامونتوف طلبا باستقالته من منصبه، إلا أنه لم يقر بإهماله ولا باختلاسه.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس