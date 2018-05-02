CNN: "سو-27" تلاصق طائرة أمريكية على مسافة 6 أمتار ولـ5 دقائق

ذكرت قناة CNN نقلا عن مصدر مطلع، أن مقاتلة روسية من طراز "سو-27"، اقتربت بشكل "متهور" من طائرة أمريكية مضادة للغواصات من طراز P-8 Poseidon فوق مياه البلطيق.

وذكرت القناة، أن المسافة بين الطائرتين بلغت 6 أمتار ورافقت الطائرة الأمريكية طيلة 5 دقائق.

واعتبر مصدر CNN، أن هذا الاقتراب نفذ بشكل غير محترف ولكنه لم يشكل أي خطر.

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وأشار إلى أن تقاطع خطوط تحليق الطائرات الحربية من مختلف الدول فوق المياه الدولية، يعد من الأمور الروتينية المعتادة.

المصدر: غازيتا رو

ادوارد سافين