 
مباشر
عاجل
أنباء عن سقوط 3 قتلى و7 جرحى جميعهم أطفال بانفجار في الحسكة السورية

CNN: "سو-27" تلاصق طائرة أمريكية على مسافة 6 أمتار ولـ5 دقائق

أخبار روسيا

CNN:
Sputnik
مقاتلة روسية من طراز "سو-27"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k6jy

ذكرت قناة CNN نقلا عن مصدر مطلع، أن مقاتلة روسية من طراز "سو-27"، اقتربت بشكل "متهور" من طائرة أمريكية مضادة للغواصات من طراز P-8 Poseidon فوق مياه البلطيق.

وذكرت القناة، أن المسافة بين الطائرتين بلغت 6 أمتار ورافقت الطائرة الأمريكية طيلة 5 دقائق.  

واعتبر مصدر CNN، أن هذا الاقتراب نفذ بشكل غير محترف ولكنه لم يشكل أي خطر.

إقرأ المزيد
سفن حربية أمريكية - صورة أرشيفية أمريكا تستفز روسيا في البحر الأسود

وأشار إلى أن تقاطع خطوط تحليق الطائرات الحربية من مختلف الدول فوق المياه الدولية، يعد من الأمور الروتينية المعتادة.

المصدر: غازيتا رو

ادوارد سافين  

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة