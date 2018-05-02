CNN: "سو-27" تلاصق طائرة أمريكية على مسافة 6 أمتار ولـ5 دقائق
Sputnik
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ذكرت قناة CNN نقلا عن مصدر مطلع، أن مقاتلة روسية من طراز "سو-27"، اقتربت بشكل "متهور" من طائرة أمريكية مضادة للغواصات من طراز P-8 Poseidon فوق مياه البلطيق.
وذكرت القناة، أن المسافة بين الطائرتين بلغت 6 أمتار ورافقت الطائرة الأمريكية طيلة 5 دقائق.
واعتبر مصدر CNN، أن هذا الاقتراب نفذ بشكل غير محترف ولكنه لم يشكل أي خطر.
وأشار إلى أن تقاطع خطوط تحليق الطائرات الحربية من مختلف الدول فوق المياه الدولية، يعد من الأمور الروتينية المعتادة.
المصدر: غازيتا رو
ادوارد سافين
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