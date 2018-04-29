زاخاروفا: لن نقتحم مقار البعثات الدبلوماسية الأمريكية

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو لن تداهم مقر السفارة أو القنصليات الأمريكية في روسيا على عكس ما تفعله واشنطن بحق البعثات الروسية لديها.

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وفي تعليقها على فيديو يظهر اقتحام السلطات الأمريكية للقنصلية الروسية في مدينة سياتل قبل 4 أيام في خطوة وصفت بـ"البربرية"، قالت زاخاروفا في حديث لقناة "روسيا 1" اليوم إن السلطات الروسية "لن تأتي بلحاف أزرق إلى أي من الممتلكات الديبلوماسية الأمريكية أو مبان تستأجرها السفارة الأمريكية على أراضي روسيا، لتغطية ما تقوم به".

وأضافت زاخاروفا أن موسكو تستمر في العمل التمهيدي للشروع في تحريك قضايا في محاكمات أمريكية بخصوص مصادرة الولايات المتحدة للممتلكات الدبلوماسية الروسية.

يذكر أن السلطات الأمريكية أغلقت القنصلية الروسية العامة في سياتل في 30 مارس الماضي، على خلفية اتهامها روسيا بتسميم رجل الاستخبارات السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.

المصدر: نوفوستي

إينا أسالخانوفا