موسكو تحذر ملاك السفن من القرصنة الأوكرانية

حذرت وزارة الخارجية الروسية مواطنيها من أصحاب شركات الملاحة البحرية من المخاطر الحقيقية لهجمات القرصنة في أوكرانيا.

وذّكر بيان للوزارة، أن كييف، وفي الخامس والعشرين من أبريل الجاري، منعت مرور (الترانزيت) عن طريق أراضيها السفن التي تحمل العلم الروسي.

ويشمل قرار كييف أصحاب شركات النقل المسجلة لدى الاتحاد الروسي، وكذلك وسائل النقل البحري، بغض النظر عن مرجعيتها، والتي رست سابقا في موانئ القرم وسيفاستوبول.

وألقت قوات حرس الحدود الأوكراني، قبل شهر، القبض على سفينة "نورد" والتي كانت تحمل العلم الروسي لدى إبحارها في بحر أزوف، المتفرع من البحر الأسود والمطل على الشواطئ الروسية والأوكرانية.

وكان طاقم السفينة مكونا من 10 أشخاص يحملون الجنسية الروسية، ووجهت له تهم بـ "انتهاك أمر الدخول والخروج من أراضي تعتبرها أوكرانيا محتلة مؤقتا".

وفرضت السلطات الأوكرانية على 9 من البحارة غرامة إدارية، فيما يواجه قبطان السفينة حكما محتملا بالسجن لخمس سنوات.

ولاحقا، أطلق سراح اثنين من البحارة وتمكنوا من مغادرة الأراضي الأوكرانية، معتبرين أن الأمر يشبه "تحررا من الأسر"، فيما تستمر كييف باحتجاز 8 بحارة من طاقم السفينة وبشكل غير قانوني.





المصدر: نوفوستي