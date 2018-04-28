الكرملين يأمل في أن يلقى التقرير الأمريكي عن "التدخل الروسي" الرواج المنشود

يأمل الكرملين في أن تتمكن واشنطن من العثور على أي أحد يدفعه فضوله، لقراءة التقرير الخاص "بالتدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية، الذي رفعت عنه واشنطن طابع السرية مؤخرا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم: "أتمنى أن يقرأ شخص ما في أمريكا هذا التقرير لأنه يبدو أحيانا أنهم لا ينشرونها ليقرأها الناس".

وأضاف: "وإذا عثروا على فضوليين من محبي اقتفاء آثار الحقيقة الذين سيطلعون على نص التقرير، فسيندهش هؤلاء ويبدؤون في طرح الأسئلة، حول سبب ظهور كل هذه الهستيريا".

وأمس علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقرير لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأمريكي حول "التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية".

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وكتب ترامب في "تويتر": "واو! يالها من عملية لصيد الأشباح ويجب وقف ذلك فورا".

وأكد الرئيس الأمريكي، أن لجنة المخابرات التابعة لمجلس النواب في الكونغرس "لم تجد أي دليل على أن حملة ترامب الانتخابية كانت مرتبطة أو تعاونت أو تواطأت مع روسيا".

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين