بوتين يأمر بإعداد خريطة روسية جديدة للعالم

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتجنب تشويه "الحقيقة التاريخية والجغرافية" عبر محو أسماء مواقع جغرافية روسية، وأمر بإعداد خريطة عالم جديدة تضم تسميات أصلية اختارها مستكشفون روس.

وأوعز بوتين، خلال مشاركته في جلسة لمجلس أمناء الجمعية الجغرافية الروسية عقدت اليوم الجمعة، إلى خبراء دائرة الاتحادية للسجّل الرسمي والسّجل العقاري ورسم الخرائط (روسييستر) والجمعية الجغرافية الروسية ووزارة الدفاع بإعداد خريطة روسية جديدة للعالم ستحصل كل المواقع الجغرافية التي سبق أن حملت أسماء روسية على "تفسير صحيح".

وكلف بوتين وزارة الدفاع بتوفير المواد الخرائطية لديها لواضعي الخريطة الجديدة والسياح والمسافرين بشكل عام، بما في ذلك عبر التكنولوجيات الرقمية الحديثة في نظام الوقت الحقيقي.

وشدد الرئيس الروسي على أن مسألة تسمية المواقع الجغرافية باتت تحتاج الآن إلى اهتمام خاص، إذ "أننا نواجه الوضع حيث تتهمش تدريجيا الأسماء التي أعطاها باحثون ومسافرون روس على مختلف المواقع الجغرافية في القرون والعقود الماضية، من خرائط العالم، ما يؤدي إلى محو ذاكرة مساهمة روسيا في الاستكشافات والدراسات حول كوكبنا وتطوير العلم".

وأشار في السياق إلى أن أسماء المواقع الجغرافية التي اختارها البحاران الروسيان المستكشفان ميخائيل لازاريف وفاديه بيلينسهاوزن في القارة القطبية الجنوبية، تكاد لا تستخدم عمليا من قبل دول أخرى، رغم أن فضل استكشاف هذه المنطقة يعود إلى باحثين روس.

واقترح الرئيس الروسي رفع السرية عن خرائط روسية.

المصدر: تاس

إينا أسالخانوفا