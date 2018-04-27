مراسم تنصيب الرئيس الروسي ستختلف عن سابقاتها

ستختلف مراسم تنصيب الرئيس الروسي المقررة في الـ7 من مايو المقبل عن سابقاتها ولن تكرر سيناريو عام 2012، حيث جرى بث مباشر لعبور الموكب الرئاسي عبر وسط موسكو.

وقال مصدر مطلع في الكرملين: "قبل ستة أعوام، مر فلاديمير بوتين الفائز في الانتخابات الرئاسية حينذاك على متن سيارة ليموزين سوداء من دار الحكومة إلى الكرملين.

هذه المرة ستنظم الفعالية بشكل مختلف وسيحضرها عدد كبير من الضيوف، أي حوالي 5 آلاف شخص وسيتضمن الاحتفال، استعراض فوج من الحرس الرئاسي في وسط الكرملين بحضور بوتين".

وأشار المصدر، إلى أن باقي فعاليات حفل التنصيب ستتم وفقا للبروتوكول المعتمد منذ عهد الرئيس الراحل بوريس يلتسين، وأن الاختلاف فقط في مكان المراسم، حيث أجريت مراسم تنصيب يلتسين في قصر المؤتمرات بالكرملين، ولكن مراسم التنصيب تجرى في قصر الكرملين الكبير منذ عام 2000.

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ووفقا للتقاليد المعتمدة، يجري تنصيب الرئيس الروسي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وقبل عدة دقائق من ذلك، يصل الرئيس المنتخب إلى الكرملين ويمر عبر قاعة غيورغي وقاعة ألكسندر ليصل إلى قاعة أندريفسكي، حيث يصعد إلى منصة خاصة يقف عليها رئيس المحكمة الدستورية ورئيسا مجلسي الدوما والاتحاد، ليؤدي اليمين الدستورية.

ويحضر الفعالية عادة رؤساء هيئات السلطات التنفيذية والتمثيلية والقضائية في البلاد، وزعماء الطوائف الدينية في روسيا، وأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي في موسكو وممثلون عن المنظمات الاجتماعية ووسائل الإعلام.

المصدر: انترفاكس

ادوار دسافين