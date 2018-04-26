بوتين: لدينا فتيان يطورون أسلحة حديثة

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن فريق شبابي طور أسلحة حديثة روسية تتفوق على كل الأنظمة الدفاعية الموجودة، وأعلن عن ذلك في رسالته إلى الجمعية الاتحادية في مارس الماضي.

وقال بوتين خلال اجتماع لرؤساء رابطة الجامعات الروسية عقد اليوم الخميس: "لقد كنت أتحدث عن أن روسيا تطور منظومات عسكرية حديثة لا مثيل لها في العالم، وتم تطوير إحداها من قبل فريق شبابي. ولما التقينا بهم اكتشفنا أنهم فتيان ومنحناهم جائزة وطنية لتطوير المنظومة".

وتابع بوتين: "وسألتهم: من أين أنتم وقالوا إنهم شكلوا فريق عمل مباشرة بعد تخرجهم من الجامعة بعدما علموا عن برنامج المنح الحكومية المقدمة للمواهب الشابة. وعمل هؤلاء الشباب طوال 7 سنوات على تطوير أحدث وأقوى منظومة عسكرية ضاربة في العالم".

وأشار الرئيس الروسي إلى الواقعة كمثال ناجح على "تنظيم التفاعل بين الجامعات ومؤسسات القطاع العسكري" في البلاد.

ولم يوضح الرئيس الروسي ما هي تلك المنظومة التي طورها الفريق الشبابي.

وفي خطابه السنوي إلى الجمعية الاتحادية تحدث بوتين عن امتلاك روسيا لأنواع من الأسلحة الحديثة وإدخالها حيز الإنتاج، منها منظومتا "كينجال" (الخنجر) و"أفانغارد" الصاروخيتان عاليتا الدقة، وصاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات، بالإضافة إلى غواصات نووية مسيرة وأسلحة ليزر وصواريخ مجنحة مزودة بكتلة طاقة نووية.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا