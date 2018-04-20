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نائب وزير الخارجية الروسي لـ RT: لا نستبعد مشاركة قادة الجماعات المسلحة في المفاوضات السورية المقبلة

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نائب وزير الخارجية الروسي لـ RT: لا نستبعد مشاركة قادة الجماعات المسلحة في المفاوضات السورية المقبلة
Sputnik
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في تصريح خاص لـ RT أن موسكو لا تستبعد مشاركة قادة الجماعات المسلحة في المفاوضات المقبلة بشأن الأزمة السورية.

وشدد بوغدانوف على أن روسيا ملتزمة بالقرار الأممي رقم 2254 الذي يؤكد على وحدة وسيادة الأراضي السورية، مشيرا إلى أن البيانات الروسية الأمريكية المشتركة ومخرجات المؤتمارات والاجتماعات في كل من سوتشي الروسية وأستانا الكازاخية تؤكد دون مواربة على وحدة وسلامة وسيادة سوريا.

المصدر: RT

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