نائب وزير الخارجية الروسي لـ RT: لا نستبعد مشاركة قادة الجماعات المسلحة في المفاوضات السورية المقبلة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في تصريح خاص لـ RT أن موسكو لا تستبعد مشاركة قادة الجماعات المسلحة في المفاوضات المقبلة بشأن الأزمة السورية.

وشدد بوغدانوف على أن روسيا ملتزمة بالقرار الأممي رقم 2254 الذي يؤكد على وحدة وسيادة الأراضي السورية، مشيرا إلى أن البيانات الروسية الأمريكية المشتركة ومخرجات المؤتمارات والاجتماعات في كل من سوتشي الروسية وأستانا الكازاخية تؤكد دون مواربة على وحدة وسلامة وسيادة سوريا.

شدد نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي الى الشرق الاوسط على ان روسيا تلتزم بالقرار الاممي رقم2254 الذي يؤكد على وحدة الاراضي وسلامة وسيادة السورية غير القابلة للتجزئة. #سوريا#روسيا2018 — سلام مسافر (@SalamMosafir_RT) 20 апреля 2018 г.

وقال ميخائيل بوغدانوف في تصريح خاص لRTARABIC ان البيانات الروسية الأمريكية المشتركة تؤكد دون مواربة على على وحدة وسلامة وسيادة سوريا ووكذلك نتائج المؤتمرات والاجتماعات في كل من سوجي الروسية وأستانا الكازاخية . وختم لا احد يشك في مواقف روسيا. #بوتين — سلام مسافر (@SalamMosafir_RT) April 20, 2018

المصدر: RT