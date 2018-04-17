وزراء الخارجية السوفيت والروس قبل لافروف

عرفت العلاقات بين روسيا والغرب، في تاريخها الطويل مدا وجذرا، وكان لعمداء الدبلوماسية السوفيتية والروسية خلال ذلك دور كبير.

وفيما يلي نستعرض وزراء الخارجية منذ بداية الحقبة السوفيتية وحتى استلام سيرغي لافروف للمنصب في 2004.

شغل، ليف تروتسكي ( 1879-1940)، منصب مفوض الشعب للشؤون الخارجية في روسيا الاشتراكية السوفيتية في نوفمبر 1917 وتركه في مارس 1918.

يعد من القادة الأساسيين لثورة أكتوبر 1917. وأشرف على تشكيل وزارة الخارجية السوفيتية.

وحل بعده في المنصب، غيورغي تشيتشيرين (1872-1936) وذلك في الفترة من مايو 1918 إلى يونيو 1930. بعد تأسيس الاتحاد السوفيتي في عام 1923 بات تشيتشيرين، أول وزير خارجية للدولة الفتية.

وفي الفترة من يوليو 1930 إلى مايو 1939، شغل منصب وزير الخارجية السوفيتي، مكسيم ليتفينوف ( 1876-1951).

وفي مايو 1939، شغل هذا المنصب، فياتشسلاف مولوتوف ( 1890-1986) وبقي فيه حتى مارس عام 1949.

وبعد ذلك تم تعيين أندريه فيشنيسكي (1883-1954) في منصب وزير الخارجية السوفيتي في مارس 1949 وبقي فيه حتى مارس 1953.

ما ميّز الرجل المذكور، هو أنه شغل منصب المدعي العام خلال الثلاثينيات التي شهدت خلالها البلاد موجات الاضطهاد والعنف الداخلي في عهد ستالين. وهو الذي تولى مهمة الكشف عن "أعداء الشعب" في تلك الفترة.

وفي مارس عام 1953، عاد فياتشسلاف مولوتوف لشغل منصب وزير الخارجية وبقي فيه حتى يونيو عام 1956. وبعده تولى منصب الوزير، دميتري شيبيلوف ( 1905-1995) وبقي فيه حتى فبراير عام 1957.

وبعد ذلك حلت فترة أندريه غروميكو (1909-1989) في قمة هرم وزارة الخارجية السوفيتية. وهو الأكثر شهرة بين كل وزراء خارجية الاتحاد السوفيتي وروسيا. ودخل المذكور في تاريخ الدبلوماسية الدولية من أوسع الأبواب. وكان من مؤسسي الأمم المتحدة. وكان شعاره الشهير في العمل: "عشر سنوات من المفاوضات، أفضل من يوم واحد من الحرب". وبقي غروميكو في المنصب حتى يونيو عام 1985.

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مع استلام ميخائيل غورباتشوف للسلطة، صعد نجم إدوارد شيفرنادزه (1928-2014) الذي شغل المنصب بعد غروميكو وبقي فيه حتى ديسمبر 1990.

وكان شيفرنادزه عكس سلفه أندريه غروميكو إذ لم يكن يتقن اللغات الأجنبية وليس لديه أية خبرة في العمل الدبلوماسي، كما كان حال غروميكو، ولكن شيفرنادزه كان يقول دائما للغرب "نعم" بخلاف سلفه المعروف في الغرب بالسيد "لا".

وكان ألكسندر بيسميرتنيخ (من مواليد 1933)، آخر وزير خارجية سوفيتي وشغل المنصب في الفترة من يناير إلى أغسطس عام 1991. وبعده تم تعيين بوريس بانكين (مواليد 1931) في منصب القائم بأعمال وزير الخارجية السوفيتي وذلك حتى نوفمبر 1991.

أما أندريه كوزريف (مواليد 1951) فشغل منصب وزير الخارجية في روسيا الاتحادية في الفترة من أكتوبر 1990 إلى يناير 1996. ولعب المذكور دورا جذريا في التغيرات الهامة التي حدثت في علاقات روسيا مع العالم الخارجي. وفي فترته حدث تقارب قوي بين موسكو وواشنطن.

وجاء بعده يفغيني بريماكوف (1929-2015) وبقي في المنصب حتى سبتمبر 1998. وخلف بريماكوف في منصب وزير الخارجية، إيغور إيفانوف (مواليد 1945) وبقي في المنصب حتى مارس 2004.

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وبعد بريماكوف استلم منصب وزير الخارجية في روسيا، سيرغي لافروف الذي كان قبل ذلك المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة.

المصدر: news.mail.ru

ادوارد سافين