قناة روسية تبث مكالمة هاتفية بين يوليا سكريبال وقريبتها بعد صحوتها من الغيبوبة

بثت قناة "روسيا 1" تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية بين يوليا سكريبال وقريبتها بعد استيقاظها من الغيبوبة التي دخلتها عقب تسممها مع والدها الجاسوس سيرغي سكريبال في بريطانيا.

وقالت قريبتها فيكتوريا سكريبال إن يوليا اتصلت بها مساء يوم الأربعاء الماضي.

وأكدت المرأة في التسجيل المنسوب إلى يوليا سكريبال أنها ستخرج قريبا من المستشفى الذي نقلت إليه مع والدها في الـ4 من مارس الماضي بعد العثور عليهما في حديقة بمدينة سالزبوري البريطانية فاقدي الوعي.

وأضافت يوليا أن حالتها الصحية تحسنت، مبينة أن حالة والدها "عادية" أيضا وأن "صحة الجميع مستقرة، ولا أحد يعاني من أشياء لا يمكن تجاوزها".

تجدر الإشارة إلى أن مقدمي برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا 1" التي بثت على هوائها تسجيل المكالمة، أكدوا أنهم غير متأكدين من صحته.

بعد ذلك، نشرت شرطة العاصمة البريطانية لندن بيانا نيابة عن يوليا سكريبال حيث أكدت فيه أنها عادت للوعي منذ أكثر من أسبوع دون ذكر أي تفاصيل حول حالة والدها الصحية.

المصدر: RT + وكالات

إينا أسالخانوفا