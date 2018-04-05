روسيا تدعو بريطانيا لتحقيق دولي شفاف في قضية سكريبال وتتهمها بإخفاء معلومات

دعت روسيا الحكومة البريطانية إلى ضمان إجراء تحقيق دولي شفاف في قضية تسميم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا.

وقال السفير الروسي لدى بريطانيا، ألكسندر ياكوفينكو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في لندن: "إننا نريد شفافية ومشاركة دولية في هذا التحقيق، وسنكون مسرورين حال انضمام خبراء روس إليه لأنه سيكون بإمكاننا طرح أسئلة صحيحة حول الموضوع".

وأضاف ياكوفينكو: "كما سيسرنا أن نرى مشاركة دول أخرى في التحقيق مثل الهند والصين وبلدان أمريكا اللاتينية أو إفريقيا، وليس فقط أعضاء الناتو أو الاتحاد الأوروبي".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن بريطانيا لم تكشف حتى هذه اللحظة عن أي معلومات خاصة بالتحقيق الجاري، داعيا إياها إلى القيام بذلك في أسرع وقت ممكن.

وشدد ياكوفينكو على ضرورة أن تضمن بريطانيا لروسيا إمكانية وصول القنصل إلى سيرغي ويوليا سكريبال، موضحا أن أيا من الحكومة البريطانية أو سكوتلاند يارد لا يريد التواصل مع الجانب الروسي، الذي يواجه عقبات كبيرة في التعامل مع القضية.

كما دعا السفير الروسي لدى لندن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى الكشف عن نتائج التحقيق في تسميم سيرغي ويوليا سكريبال للجميع فورا بعد إتمامه، وليس فقط للطرف البريطاني.

ونفى ياكوفينكو مزاعم لندن حول رفض موسكو تقديم أي رد على طلب الحكومة البريطانية للتعليق على الأثر الروسي في تسميم سكريبال وابنته، مشيرا إلى أن موسكو سلمت جوابها للندن في غضون 12-14 ساعة بعد الإعلان عن الإنذار البريطاني.

المصدر: وكالات روسية

رفعت سليمان