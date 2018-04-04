موسكو تستبعد فرض أوروبا عقوبات جديدة ضدها

استبعد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، إمكانية فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية قضية تسميم العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال.

وقال تشيخوف للصحفيين الأربعاء: "لا أعتقد، أنه حتى في المنعطف السابق عندما اعتلت أصوات التضامن مع بريطانيا، لم يكن هناك إجماع على الإجراءات العملية في الاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أن القرار الوحيد الذي اتخذ على مستوى الاتحاد الأوروبي هو استدعاء سفير الاتحاد من موسكو للمشاورات.

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يذكر أن بريطانيا، اتهمت روسيا بالتورط في تسميم العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال، وزعمت أن المادة المستخدمة في الهجوم عليه طورت في روسيا.

ونفت روسيا بشكل قاطع كل هذه الاتهامات، مؤكدة أنه لم يكن سواء في الاتحاد السوفيتي أو روسيا أي برامج لإنتاج المادة التي وقع الهجوم بها على سكريبال حسب زعم لندن.

المصدر: إنترفاكس

أحمد باديان