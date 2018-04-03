بدء تدريبات الطيران التابع لأسطول البحر الأسود الروسي

بدأت اليوم الثلاثاء تدريبات تكتيكية للطيران البحري التابع لأسطول البحر الأسود الروسي.

وذكر المتحدث باسم أسطول البحر الأسود أنه خلال التدريبات ستقوم الطائرات بإلقاء قنابل على أهداف في ميدان التدريب، وستطلق صواريخ غير موجهة على أهداف ساحلية.

وبالإضافة إلى ذلك سيتدرب طواقم المروحيات على البحث عن غواصات ورصدها، ودعم القوات البرية من الجو ونقل وإنزال أفراد قوات الإنزال الجوي.

ويشارك في التدريبات أكثر من 20 من الطائرات والمروحيات التابعة للطيران البحري لأسطول البحر الأسود، بما فيها مقاتلات "سو 30 أس أم" المتعددة الوظائف، والمقاتلات القاذفة "سو 24 أم" والطائرات "بي 12" و"آن 26"، ومروحيات "مي 8" و"كا 27".

المصدر: تاس

أنطون زوييف