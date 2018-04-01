روسية تعثر على مومياء داخل مخزن في شقتها!

عثرت امرأة في مدينة بطرسبورغ شمالي روسيا، داخل مخزن في شقة استأجرتها، على مومياء لرجل مدفونة تحت أمتعة في المخزن.

وذكر موقع"فانتانكا"، أن المومياء كانت بسروال بني اللون. وأشار الموقع إلى أن الجثة المحنطة كانت مخفية خلف كومة كبيرة من الأمتعة وصبت فوقها رغوة البناء.

وتبين لاحقا، أن الجثة تعود لمالك الشقة البالغ من العمر 53 عاما عند وفاته قبل 8 أشهر.

وتحوم الشكوك في الوقت الراهن، حول السيدة التي قامت بتأجير الشقة، وقد توجه لها تهمة القتل، وتبين للشرطة أنها كانت عشيقة صاحب الشقة المغدور.

وفي ديسمبر 2017، اكتشف رجال الشرطة في شقة سكنية بموسكو، جثة سيدة وقد تحولت إلى مومياء. وتبين أنها توفيت في شقتها قبل فترة ولم يكن لديها أي أقارب أو معارف، ولوحظت الواقعة عندما فتحت الشقة بعدما تسربت المياه منها إلى الشقق الواقعة تحتها.

المصدر: لينتا رو