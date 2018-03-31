قائد الطائرة الروسية: هذا ما فعله المفتشون البريطانيون في مطار هيثرو

قال فيتالي ميترافانوف، قائد طائرة الركاب الروسية التي تعرضت أمس للتفتيش بمطار هيثرو في لندن، إن رجال الأمن البريطاني بحثوا عن مواد محظورة داخل الطائرة.

وأضاف ميترافانوف، أن مجموعة من الأشخاص بملابس مدنية وبرفقة كلاب بوليسية، دخلوا الطائرة بعد أن طلبوا من الركاب مغادرتها.

وأعلن هؤلاء، أنه يجب تفتيش الطائرة بحثا عن مواد محظورة على متنها. وأصروا على تنفيذ التفتيش بدون وجود الطاقم، وسمحوا لقائد الطائرة فقط بالبقاء فيها على الرغم من أن هذه الخطوات يجب أن تجري بحضور كافة المضيفين والمضيفات.

وقال ميترافانوف، إنه بقي في مقصورة القيادة بناء على طلب مجموعة المفتشين التي ضمت 5-6 أشخاص.

وذكر قائد الطائرة، أن ذلك تسبب بتأخير موعد إقلاع الطائرة أكثر من 5 ساعات. وقال:" وافقنا على التفتيش، فقط لرغبتنا بإنجاز الرحلة الجوية. وتم تنسيق ذلك مع القنصل الروسي ومع ممثلي خدمة سلامة الطيران".

المصدر:RT