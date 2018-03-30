 
مباشر

النيابة العامة الروسية توجه بفحص المراكز التجارية في البلاد

أخبار روسيا

النيابة العامة الروسية توجه بفحص المراكز التجارية في البلاد
Russian Emergencies Ministry/Handout via REUTERS
حريق كيميروفو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k1s2

أعلن النائب العام الروسي يوري تشايكا أن المراكز التجارية في الأقاليم الروسية ستخضع للفحص خلال شهر واحد، وذلك بعد حريق أودى بحياة العشرات في كيميروفو شرقي روسيا الأحد الماضي.

وقال تشايكا للصحفيين خلال جولة عمل إلى مدينة يكاترينبورغ وسط البلاد: "وجهت بفحص المراكز التجارية في أنحاء روسيا بغض النظر عن حجمها. والأقاليم التي تشهد، برأيي، أوضاعا أصعب من غيرها، سيزورها ممثلون عن النيابة العامة لتنسيق العمل، على أن يستكمل تنفيذ المهمة خلال شهر واحد".

إقرأ المزيد
مركز "كرز الشتاء" التجاري الترفيهي بمدينة كيميروفو الروسية لجنة التحقيق الروسية تحدد فرضيتين لنشوب حريق كيميروفو

وأضاف النائب العام أنه في حال اكتشاف مخالفات فسيتحمل مرتكبوها المسؤولية، بما في ذلك الجنائية.

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية مأساة كيميروفو في 25 مارس، إذ أسفر حريق في مركز تجاري مزدحم بالمتسوقين عن مصرع 64 شخصا، بينهم 41 طفلا، وإصابة 79 آخرين، 27 منهم من الأطفال.

المصدر: وكالات

متري سعيد

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
الأمم المتحدة.. نيران من الداخل