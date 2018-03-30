النيابة العامة الروسية توجه بفحص المراكز التجارية في البلاد

أعلن النائب العام الروسي يوري تشايكا أن المراكز التجارية في الأقاليم الروسية ستخضع للفحص خلال شهر واحد، وذلك بعد حريق أودى بحياة العشرات في كيميروفو شرقي روسيا الأحد الماضي.

وقال تشايكا للصحفيين خلال جولة عمل إلى مدينة يكاترينبورغ وسط البلاد: "وجهت بفحص المراكز التجارية في أنحاء روسيا بغض النظر عن حجمها. والأقاليم التي تشهد، برأيي، أوضاعا أصعب من غيرها، سيزورها ممثلون عن النيابة العامة لتنسيق العمل، على أن يستكمل تنفيذ المهمة خلال شهر واحد".

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وأضاف النائب العام أنه في حال اكتشاف مخالفات فسيتحمل مرتكبوها المسؤولية، بما في ذلك الجنائية.

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية مأساة كيميروفو في 25 مارس، إذ أسفر حريق في مركز تجاري مزدحم بالمتسوقين عن مصرع 64 شخصا، بينهم 41 طفلا، وإصابة 79 آخرين، 27 منهم من الأطفال.

المصدر: وكالات

متري سعيد