توقيف مديرة الشركة المالكة لمركز "كرزة الشتاء" المنكوب في كيميروفو

أعلنت لجنة التحقيق الروسية عن توقيف يوليا بوغدانوفا المديرة العامة لشركة "معمل كيميروفو للحلويات" المالكة لمبنى المركز التجاري الذي احترق قبل أيام في كيميروفو.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة، إنه ثبت خلال التحقيق "أن بوغدانوفا، المسؤولة عن الحماية من الحرائق، تلقت مرات عدة إخطارات وملاحظات من مرؤوسيها حول القصور والنواقص في نظام الأمان والوقاية من الحرائق في المبنى".

أضافت: "لكن بوغدانوفا ركزت كل نشاطها واهتمامها فقط على تأجير مساحات ومواقع تجارية جديدة ولم تتخذ أي إجراءات ملموسة للتخلص من النواقص المذكورة".

وأشارت إلى أن فريق التحري والتحقيق فتش مكان إقامة بوغدانوفا وفي القريب العاجل ستوجه إليها التهمة بشكل رسمي وفقا للجزء 3 من المادة 219 من قانون العقوبات الروسي التي تعاقب على انتهاك متطلبات الوقاية من الحرائق المتسبب بموت شخصين أو أكثر.

وذكرت المتحدثة أن يوليا بوغدانوفا، حاولت الضغط على بعض مرؤوسيها وبعض موظفي المركز التجاري كي يقدموا إفادات تسمح لها بالتملص من الملاحقة الجنائية.

ووقعت مأساة كيميروفو الأحد الماضي، عندما ما شب حريق في مركز "كرزة الشتاء" التجاري وسط مدينة كيميروفو كان مصدره في الطابق الأعلى من المبنى المكون من أربعة طوابق، ويحتوي على عدد من صالات السينما وملاعب الأطفال.

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ووفقا للبيانات الأخيرة، فقد أودى الحريق بحياة 64 شخصا، بينهم 41 طفلا.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين