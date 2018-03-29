رحيل نجل ميخائيل كلاشينكوف

غيّب الموت فيكتور كلاشينكوف نجل مصمم السلاح الروسي الفذ ميخائيل كلاشينكوف عن عمر ناهز الـ76 عاما.

ونعت جامعة إيجيفسك التقنية فيكتور كلاشينكوف في الـ27 من مارس الجاري ليوارى الثرى في مدينة إيجيفسك مسقط رأسه جنوب غربي روسيا.

يذكر أن كلاشينكوف الابن، قد صمم رشاشي "بيزون" و"فيتياز"، ومسدس "كلاشينكوف" المستخدمة جميعها في أجهزة الأمن الروسية.

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وسطع نجم فيكتور كلاشينكوف مصمما للأسلحة الخفيفة سنة 1966، حين استطاع تطوير رشاش من تصميم "كلاشينكوف" الأب وتخفيف وزنه.

ومنحته الحكومة آنذاك وسام "الشرف" من الاستحقاق الرفيع، ولقب "صانع السلاح الفخري".

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف