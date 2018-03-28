مصور شجاع ينقذ حياة 30 طفلا من جحيم المجمع التجاري في كيميروفو

أنقذ المصور الشاب يفغيني 30 طفلا من الحريق الذي نشب في المركز التجاري "زيمنيا فيشنيا" (الكرز الشتوي) في كيميروفو، مستخدما قناع غاز كان ضمن معدات التصوير التي يحملها.

ويقول المصور يفغيني (رفض كشف لقبه) لصحيفة كومسومولسكايا برافدا، إن الجهة التي يعمل فيها كانت تحيي عيدا للأطفال بالقرب من قاعة السينما، لذلك كان أول من لاحظ انبعاث الدخان.

ولحسن الحظ، وجد الشاب قناعا للحماية من الغازات ضمن معدات التصوير التي يحملها، حيث لبسه وتوجه فورا خلال الدخان الكثيف، وتمكن بسرعة من جمع الأطفال وإخراجهم من المكان إلى خارج مبنى المركز التجاري.

إقرأ المزيد

ولم يخطر ببال يفغيني أن أطفالا آخرين محبوسين في أماكن أخرى في المركز التجاري، دون وجود الكبار إلى جانبهم.

يذكر أن الحريق في المركز التجاري "الكرز الشتوي" اندلع، في 25 مارس الجاري. ووفق آخر البيانات الرسمية، بلغ عدد الذين قضوا نحبهم بسببه 64 شخصا بينهم 41 طفلا، وأصيب 76 آخرون.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما