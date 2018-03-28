روسيا تنكس أعلامها حدادا على ضحايا حريق كيميروفو

تشهد روسيا اليوم الأربعاء حدادا وطنيا عاما على ضحايا حريق المركز التجاري بمدينة كيميروفو الروسية، الذي أودى بأرواح 64 شخصا.

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وتم تنكيس الأعلام في كامل الأراضي الروسية. كما تتوقف القنوات التلفزيونية والإذاعة الروسية عن نشر الإعلانات وعرض البرامج الترفيهية، احتراما لأرواح ضحايا الحريق.

وفي الوقت ذاته أمر رئيس جمهورية بيلاروس المجاورة لروسيا ألكسندر لوكاشينكو بتنكيس أعلام الدولة وإلغاء كل البرامج التلفزيونية الترفيهية في بيلاروس، تضامنا مع روسيا وسكان مدينة كيميروفو.

من جهته أعلن رئيس الإدارة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية بمنطقة كيميروفو ألكسندر مامونتوف، أنه قد جرى حتى الآن تحديد هوية 27 ضحية بعد الحريق.

وقال في اجتماع بمقر العمليات: "حتى الآن قد جرى تحديد 27 ضحية"​​​. وأضاف: "من المخطط اليوم، دفن 14 شخصا".

يذكر أن حريقا اندلع يوم الأحد الماضي في مركز "زيمنايا فيشنيا" (الكرز الشتوي) التجاري، مؤلف من 4 طوابق. ونشب الحريق في الطابق العلوي حيث يوجد عدد من دور السينما، بالإضافة إلى أماكن ترفيه للأطفال. ووفقا لآخر المعلومات لقي 64 شخصا مصرعهم نتيجة لهذه المأساة، من بينهم 41 طفلا.

المصدر: وكالات

أولغا رودكوفسكايا