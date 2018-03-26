ماي: المشكلات بين روسيا والغرب ستستمر خلال السنوات المقبلة

اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن المشكلات في العلاقات بين روسيا والدول الغربية ستستمر خلال السنوات المقبلة.

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واتهمت ماي، في كلمة ألقتها اليوم الاثنين أمام أعضاء مجلس العموم التابع للبرلمان البريطاني، الحكومة الروسية باتخاذ "إجراءات عدوانية في أوروبا والعالم"، مضيفة أن "المشكلة مع روسيا ستستمر خلال السنوات المقبلة".

ورحبت ماي بإعلان مجموعة كبيرة من الدول الغربية، في وقت سابق من اليوم، عن طردها أكثر من 100 دبلوماسي روسي ردا على قضية تسميم العقيد السابق في الاستخبارات الروسية، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، يوم 4 مارس في سالزبوري البريطانية.

وقالت، تعليقا على هذه التطورات: "لو كان الهدف من جهود الكرملين في تفريق وتخويف التحالف الغربي، فإنها دأبت بفشل صارخ".

وزعمت ماي أن "سيرغي ويوليا سكريبال لا يزالان في حالة حرجة بالمستشفى"، وأضافت: "للأسف، ذكر الأطباء أواخر الأسبوع الماضي أن حالتهما لن تتغير على الأرجح في المستقبل القريب، ومن الممكن أنهما لن يتعافيا أبدا بشكل كامل".

وأشارت ماي أيضا إلى أن تقديرات الهيئات البريطانية المعنية بالتحقيق في الحادث تقول إن أكثر من 130 شخصا آخر من الممكن أنهم تعرضوا لتأثير المادة المشلة للأعصاب التي تسمم بها سكريبال وابنته.

كما ادعت رئيسة الوزراء البريطانية أن روسيا عرضت أكثر من 20 فرضية حول مصدر غاز "نوفيتشوك"، الذي تقول لندن إنه استخدم لتسميم سكريبال، لكنها لم تقدم أي توضيحات للحادث على الرغم من مطالبة الجانب البريطاني.

المصدر: وكالات

رفعت سليمان