مصدر في الخارجية الروسية: سنرد بالمثل خلال أيام على الدول الغربية التي طردت دبلوماسيينا
Sputnik
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أكد مصدر في الخارجية الروسية أن موسكو سترد بالمثل، خلال الأيام القليلة المقبلة، على كل الدول التي قررت ترحيل دبلوماسيين روس.
ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر قوله، اليوم الاثنين، عقب إعلان 14 دولة أوروبية والولايات المتحدة وكندا عن ترحيلها دبلوماسيين روس، في غضون أسبوع: "الرد سيكون بالمثل، سندرسه في الأيام القادمة وسنقدم ردنا على كل دولة".
يتبع..
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