البشير يدعو بوتين لزيارة السودان

ذكرت وكالة "سونا" السودانية الرسمية أن رئيس السودان، عمر البشير، أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "بحثا فيه وسائل تطوير العلاقات بين البلدين للمستوى الاستراتيجي".

وأوضحت الوكالة أن البشير "قدم التهنئة للرئيس الروسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية وتجديد ثقة الشعب الروسي بقيادته".

ووجه البشير حسب "سونا"، دعوة لنظيره الروسي إلى زيارة السودان "لبحث تعزيز وتطوير العلاقات وبناء شراكة استراتيجية"، وقالت الوكالة إن بوتين قبل هذه الدعوة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي على المكالمة من قبل موسكو.

وفي غضون ذلك ذكر وزير الدولة في الرئاسة السودانية والمدير العام لمكاتب البشير، حاتم حسن بخيت أن الرئيس وجه للأطراف المعنية "بالترتيب الجيد لزيارة الرئيس بوتين وإعداد مشروعات الاستثمار المشترك وفق رؤية لبناء علاقة استراتيجية مع روسيا".

المصدر: سونا

رفعت سليمان