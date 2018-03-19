بوتين لمنافسيه السبعة: "سنعزز الجيش ولن ننجر إلى سباق تسلح

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تنخرط في سباق تسلح جديد، وسوف تكرس اهتماما خاصا للمؤسسة العسكرية وتطويرها من أجل الحفاظ على روسيا قوية.

وقال بوتين خلال اجتماع عقده مع المرشحين الرئاسيين في الانتخابات التي جرت أمس الأحد: "بالطبع يتعين علينا إيلاء القدرة الدفاعية للبلاد، الاهتمام اللازم ومواصلة تعزيزها، لن ندخل في سباق تسلح، بل على العكس، سنقوم ببناء علاقات مع جميع دول العالم بطريقة بناءة".

وذكر بوتين أن الهدف الرئيسي للحكومة الروسية هو ضمان رفاهية الناس، مشيرا إلى ضرورة خفض عدد المواطنين القابعين تحت خط الفقر.

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وأضاف: "سيتم التركيز على عمل السلطة التنفيذية مستقبلا، لمعالجة المشاكل الداخلية للبلاد، وفي المقام الأول ضمان النمو الاقتصادي، وإعطاء اقتصادنا الطابع الابتكاري، وحل القضايا المحددة المتعلقة بتطوير الصحة والتعليم، والعلوم، والبنية التحتية، وعلى هذا الأساس، ضمان زيادة رفاهية شعبنا، وهذا هدف أي حكومة (في العالم) وروسيا ليست استثناء".

وعرض الرئيس الروسي، على منافسيه إقامة حوار من أجل الأخذ في عين الاعتبار، جميع اللحظات الإيجابية وتوحيد الجهود لتنمية البلاد في المستقبل.

المصدر: وكالات

إياد قاسم