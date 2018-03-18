إقبال عالي في دمشق على التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية

صرح عضو اللجنة المركزية للانتخابات الروسية فاسيلي ليخاتشوف، بأن الانتخابات الرئاسية الروسية للمقيمين في دمشق جرت بشكل منظم وشهدت إقبالا عاليا.

وقال ليخاتشوف لوكالة "نوفوستي" الروسية مساء الأحد: "توافد المواطنون الروس المقيمون على الأراضي السورية إلى مقر السفارة الروسية في دمشق للإدلاء بأصواتهم وكان الإقبال جيدا".

وفي لقاء مقتضب مع قناة "روسيا 24" التي غطت الانتخابات في دمشق قالت مواطنة روسية تقيم هناك: "الناخبون توافدوا بصحبة أطفالهم وفرادا بشكل نشط، وكان المشهد لطيفا جدا. الإجراءات كانت مبسطة، وتم توفير أجواء آمنة والترتيبات كانت على مستوى عال".

المصدر: "نوفوستي"

علي الخطايبة