أول تهنئة للرئيس بوتين بالفوز في الانتخابات

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أولى التهاني بالفوز في الانتخابات الرئاسية الروسية من نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش.

وجاء في بيان للمكتب الصحفي للرئيس الصربي: "تقبلوا منا تهانينا الصادقة بإعادة الانتخاب رئيسا للاتحاد الروسي، وتمنياتنا الطيبة بأن تقودوا البلاد في طريق التقدم الثابت بما فيه خير لجميع مواطنيها".

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وأعرب الرئيس الصربي بأن فلاديمير بوتين سيواصل "تحقيق النجاحات في حل كافة المسائل المهمة بالنسبة إلى روسيا، وتنفيذ الخطط لتطويرها لاحقا في شتى الاتجاهات".

وجدير بالذكر أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية أظهرت تصدر الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين لسباق الرئاسة. وتشير نتائج فرز 60 بالمئة من الأصوات إلى حصول بوتين على 75.57 بالمئة من الأصوات.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف