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نسبة التصويت في محطة الفضاء الدولية 100%

أخبار روسيا

نسبة التصويت في محطة الفضاء الدولية 100%
Sputnik Andriy Shelepin
رائد الفضاء الروسي الوحيد على متن محطة الفضاء الدولية، أنطون شكالبروف
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أدلى رائد الفضاء الروسي الوحيد على متن محطة الفضاء الدولية، أنطون شكالبروف، بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية، من المدار الفضائي لكوكب الأرض.

ووفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية، فقد منح شكالبروف صوته من خلال وكيله، قائد وحدة "غاغارين" لرواد الفضاء، أوليغ كونونينكو.

وأشارت الوكالة إلى أن "قائد الوحدة (كونونينكو) ذكر لشكالبروف، أسماء المرشحين، وبعد ذلك أخبره رائد الفضاء بقراره".

Sputnik Andriy Shelepin
رائد الفضاء الروسي الوحيد على متن محطة الفضاء الدولية، أنطون شكالبروف

وأوضحت أن أوليغ كونونينكو، حضر إلى مركز التحكم بالمهمات الفضائية، مع ممثلين عن لجنة الانتخابات، وبعد اتصال مع محطة الفضاء الدولية، حدد على ورقة التصويت الخانة المحددة حسب رغبة رائد الفضاء، ووضعها في صندوق الاقتراع.

Sputnik Andriy Shelepin
، قائد وحدة "غاغارين" لرواد الفضاء، أوليغ كونونينكو

المصدر: نوفوستي

إياد قاسم

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