الانتخابات الروسية.. 1.5 مليون ناخب "أرواح ميتة"

أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للانتخابات الروسية، إيلا بامفيلوفا، أن اللجنة حذفت نحو 1.5 مليون اسم من قوائم الناخبين لورودها مرتين أو كونها "وهمية".

وأشارت بامفيلوفا، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية، إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات الروسية وبالتعاون مع وزارة الخارجية، قامتا بعمل جبار لحذف التكرار في أسماء الناخبين.

وقالت: "الخارجية ولأول مرة بعثت للجنة أسماء الناخبين الذين يعيشون خارج البلاد بشكل دائم.. هذه المعلومات نقلت إلى المناطق وكل حسب محل تسجيل إقامته، لحذف أسمائهم من سجل الناخبين منعا للتكرار".

وأضافت: "ليست هناك مشكلة أعقد من حساب الأسماء للناخبين وحذف المكرر منها وما يسمى (الوهمية).. أعتقد أننا قمنا بعمل كبير بالتعاون مع المؤسسات واللجان الحكومية الأخرى في هذا المجال".

وأكدت بامفيلوفا على أن الجولات الميدانية التي قامت بها الفرق التابعة للجنة المركزية ساعدت في تذليل العقبات، قائلة: "حذفنا ما يقارب المليون ونصف المليون اسم مكرر من القوائم، والتي أصبحت جاهزة للتصويت".

المصدر: نوفوستي