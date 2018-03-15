الألماس وسبائك الذهب تتساقط من طائرة خلال إقلاعها

فقدت طائرة من طراز An-12 باب قمرتها اليسرى أثناء إقلاعها من مدينة ياكوتسك شرقي روسيا، واستمرت في تحليقها مع تناثر سبائك ذهبية منها على مدرج الإقلاع والهبوط.

ونشرت قناة Telegram-112 يوم الخميس صورة لسبائك الذهب المتناثرة على المدرج.

وقال مصدر في المكتب الصحفي لمطار ياكوتسك، إن طائرة الشحن المذكورة تابعة لشركة طيران "نيمبوس".

وأضاف أن التيار الهوائي الشديد خلع باب قمرة الشحن اليسرى وبعد ذلك قرر الطاقم قطع الرحلة، وهبطت الطائرة بأمان في مطار بلدة ماجان، على بعد 12 كيلومترا من ياكوتسك.

crimlife_yakutia vk.com

crimlife_yakutia vk.com

وأشارت القناة إلى أن الطائرة كانت تحمل خلال رحلتها حوالي 10 أطنان من سبائك الذهب والبلاتين وشحنة من الألماس.

وبعد ذلك طوقت الشرطة المدرج لجمع وجرد السبائك المتناثرة ويجري التحقيق في أسباب الحادث.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين