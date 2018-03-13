موسكو تسمح لحزب يساري معارض تنظيم تجمع يناقش نتائج الانتخابات الرئاسية

منحت سلطات العاصمة الروسية، "جبهة اليسار" المعارضة، رخصة عقد تجمع يوم 19 مارس الجاري، في ساحة سوفوروف بوسط موسكو ، لمناقشة نتائج الانتخابات الرئاسية التي ستجري قبل ذلك بيوم واحد.

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ونقلت وكالة نوفوستي، يوم أمس الاثنين، عن الخدمة الصحفية لقسم الأمن الإقليمي ومكافحة الفساد في موسكو قولها، إنه تمت " الموافقة على تنظيم تجمع يوم 19 مارس من الساعة 18،00 وحتى الساعة 23،00 بالتوقيت المحلي، في حديقة ساحة سوفوروف بالقرب من النصب التذكاري لألكسندر سوفوروف، الغرض منه مناقشة نتائج الانتخابات الرئاسية، على ألا يتجاوز عدد المشاركين 1000 شخص".

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وذكر سيرغي أودالتسوف، منسق "جبهة اليسار" المعارضة لوكالة نوفوستي، أن حركته تقدمت من حكومة موسكو في البداية بطلب ترخيص مسيرة يوم 19 مارس في ساحة بوشكين، مع عدد من المشاركين يصل إلى ألف شخص،. واقترح المتقدمون مواقع بديلة، منها شارع تفير عند مقر عمدة المدينة، وساحة وميدان سوفوروف، حيث تمت الموافقة على اختيار هذا المكان للتجمع الذي سيناقش نتائج الانتخابات الرئاسية التي ستكون أرقامها النهائية قد ظهرت في ذلك الوقت ولو بشكل غير رسمي.

وتجري الانتخابات الرئاسية في روسيا يوم 18 الشهر الجاري، ويتنافس فيها 8 مرشحين يمثلون مختلف التيارات السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ومن أكثر القوميين تشددا ألى أكثر الليبراليين انفتاحا.

وتشير آخر الاستطلاعات إلى أن الرئيس الحالي فلاديمير بوتين هو الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات من الدورة الأولى، إذ يحظى بتأييد نحو 70% من المواطنين الذين شملهم استطلاع الرأي.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس