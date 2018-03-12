بوتين يكشف عما لا يمكن غفرانه

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يعرف كيف يغفر، مضيفا في الوقت ذاته أن توجد هناك أشياء لا يمكن الغفر عنها.

وقال الرئيس الروسي في فيلم "بوتين" الذي تم بثه في شبكات التواصل الاجتماعي: "نعم، ولكن ليس كل شيء"، مضيفا أن الخيانة لا يمكن غفرانها.

وأشار في الوقت نفسه إلى أنه لم يواجه في حياته أحداثا جدية يمكن وصفها بالخيانة.

كما قال الرئيس الروسي إن القرار حول الخدمة في هيئة الاستخبارات اتخذه في نهاية دراسته في المدرسة، مضيفا أن الفكرة مفادها أن عددا محدودا من الأشخاص قد يؤثرون على سير المعارك ومصير آلاف الناس، وكان الأمر يعجبه كثيرا.

وتابع: "إن رومانطيقية خدمة الوطن تسيطر على الإنسان".

كما تحدث أن جده - سبيريدون بوتين- كان يعمل طباخا في بيت فلاديمير لينين ثم بيت يوسف ستالين.

المصدر: إنترفاكس

أولغا رودكوفسكايا