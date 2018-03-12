الدفاع الروسية توقع عقدا لتصنيع صواريخ "أفانغارد" الفرط صوتية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية توقيعها عقدا لبدء إنتاج دفعة من المنظومة الصاروخية الحديثة "أفانغارد"، الفرط صوتية والمزودة بنظام دفع يعتمد على الطاقة النووية.

ونقلت صحيفة "كرانسايا زفيزدا" اليوم الاثنين، عن يوري بوريسوف، نائب وزير الدفاع الروسي، أن منظومة "أفانغارد"، التي تحدث عنها الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا، تم اختبارها بنجاح، مضيفا أن العمل على إنتاج هذا النوع من الصواريخ، كان مهمة صعبة.

وأوضح أنه من بين أكبر الصعوبات، كانت إيجاد حل لحماية الصاروخ من درجات الحرارة، التي تتجاوز 2000 درجة أثناء تحليقه على ارتفاع بضع عشرات من الكيلومترات داخل طبقات الجو الكثيفة.

صاروخ "أفانغارد" مزود برأس مجنح يطير نحو الهدف بسرعة فرط صوتية، وبمسار ليس باليستيا كما هو الحال بالنسبة لكل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بل على ارتفاع بضع عشرات من الكيلومترات في طبقات الجو الكثيفة.

وبمقدور الرأس المجنح القيام بمناورة عمودية وأفقية لتفادي مناطق مسؤولية كل المنظومات المعاصرة والواعدة للدرع الصاروخية.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي