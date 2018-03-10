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بوتين يعلق على "صورة له وهو يمتطي دبا"

أخبار روسيا

بوتين يعلق على
AFP
سان بطرسبورغ، روسيا، أرشيف
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع قناة "NBC" الأمريكية ردا عل سؤال حول موقفه من صوره الشخصية التي يظهر فيها عاري الصدر، إنه رأى هذه الصور وإن هذا أسلوبه بالاسترخاء.

وأضاف: "أنا استرخى. لدي الكثير من الصور التي التقطت في أجواء العمل، لكن أحدا لا يهتم بها".

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وتابع: "رأيت صورا لي تظهر وكأنني امتطي دبا، وأنا لم أفعل ذلك سابقا. لكن هذه الصورة موجودة".

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا

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