بوتين يهنئ الجنس اللطيف في روسيا بعيد المرأة العالمي

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النساء بمناسبة 8 مارس "يوم المرأة"، مشيرا إلى قدرتهن على الصفح وحبهن الأمومي اللامنتهي، وقرأ في هذه المناسبة سطورا من قصيدة شعر لأجلهن.

وذكر بوتين أن "قلب المرأة هو الأكثر إخلاصا، ومغفرتها هي الأكثر إشراقا ومحبتها بلا حدود"، مشيرا إلى جهد الأمهات، كثيرات الأطفال، فضلا عن اللواتي تربين أطفالا بالتبني. وقال: "المرأة صورة دافئة ومشرقة في مصير كل إنسان.. كُرست لها الكثير من الأعمال الأدبية، ولدينا بالفعل تقليد رائع في الـ8 من كل مارس، قراءة الشعر تكريما للنساء".

وأضاف بوتين: "الشاعر (الروسي) أندريه ديمنتييف، عبر بإخلاص شديد للمرأة في قصيدة قال فيها: أعرف أن كل النساء رائعات.. بجمالهن وذكائهن.. ويصبحن أروع إذا حل في البيت عيد.. ليس بالملابس أو بالملامح الرومانية ملكننا، بل بالروح الأنثوية، وشبابهن وأمومتهن، وشيب شعرهن عندما يحين الوقت.. طالما بقيت حيا سأصلي لهن. الرب أظهر لنا المرأة كمعجزة، وأوكل إلى العالم هذا الجمال".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي اعتاد على تهنئة النساء بقصيدة من الشعر في يوم المرأة.

المصدر: نوفوستي

إياد قاسم