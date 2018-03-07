بوتين يكشف عن نشاطه أيام عمله في الاستخبارات

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عما كان يقوم به أثناء خدمته في لجنة أمن الدولة السوفيتية (كي جي بي) في ألمانيا الشرقية.

وقال بوتين في سياق فيلم "النظام العالمي 2018" الوثائقي إنه كان "يقوم بتجنيد عملاء والعمل مع شبكة العملاء والأشخاص الموجودين بصفة غير شرعية"، معتبرا الأشخاص الذين عمل معهم بالـ "مميزين من حيث معتقداتهم وذكاؤهم وصفاتهم المعنوية".

وأضاف أن هذه كانت "خبرة متميزة" له.

وردا على سؤال حول دقة عمل المخابرات في السنوات الأخيرة من الحرب الباردة، ومدى دقة تقاريرها وتوقعاتها بشأن التطورات السياسية، قال بوتين "إنه سؤال صعب بالنسبة إلي، لأنني كنت موظفا عاديا في الاستخبارات. ولم اشتغل بالعمل التحليلي وجمع المعلومات، والآن ليس بوسعي أن أقول بالتحديد ماذا وصل إلى الجهات ذات الشأن وإلى الأمين العام (للحزب) من المعلومات من المكتب في ألمانيا الشرقية ومكاتب أخرى".

وقال بوتين إنه لم يكن بإمكانه آنذاك التوقع بتطورات الأحداث على هذا النحو. وأوضح: "على الرغم من أننا رأينا تغيرات جدية في بلادنا، وفكرنا في كيفية تطور الأحداث وتأثيرها على الشؤون العالمية، لكن لم يستطع أحد أن يتصور بأن الأحداث ستجري بهذه الصورة وبهذه السرعة".

المصدر: تاس

أنطون زوييف