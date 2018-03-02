بوتين: لو لم أكن رئيسا لمارست العمل الإبداعي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه كان سيمارس العمل الإبداعي، لو لم يكن رئيسا للدولة، مؤكدا أنه لا يود الإطلاع على مستقبله الغيبي.

وجاء ذلك خلال إجابته عن أحد الأسئلة الخاطفة في منتدى الإعلام الروسي، الذي أقامته "الجبهة الشعبية لعموم روسيا" في مقاطعة كالينينغراد أقصى غربي البلاد، مضيفا أنه لا يود الاطلاع على مستقبله الغيبي.

وتحدث بوتين عن حياته الشخصية، وكيف يمارس التمارين الرياضية كل صباح، وفي ليلة رأس السنة، وكما بقية سكان البلاد، يجلس أمام التلفاز ليشاهد تهنئته لشعبه بالأعياد.

وقال بوتين، "أنا أيضا أنتظر وأشاهد تهنئتي للشعب، هذه حقيقة".

وردا على سؤال وجه له، حول ما يفعله عندما يكون حزينا، أجاب الرئيس الروسي، "أعمل".

وكشف بوتين عن سر قدرته على تذكر الكم الهائل من المعلومات والأرقام، موضحا "عندما تقوم بذلك العمل كل يوم، فإن ذلك لا يشكل صعوبة".

المصدر: نوفوستي