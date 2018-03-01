حريق يلتهم سفينة وسط موسكو

تمكنت فرق الطوارئ في العاصمة الروسية من السيطرة على حريق أندلع في سفينة كانت ترسو على نهر موسكو بالقرب من مركز تجاري.

وكانت فرق الإطفاء التابعة لوزارة الطوارئ، أكدت أن الحريق امتد إلى أرجاء السفينة بأكملها، فيما أوضحت الوزارة في بيان، أن سفينة إطفاء وسيارات إطفاء أرضية أرسلت إلى مكان الحادث.

وذكر مصدر في الوزارة أن "السفينة قد تحتوي على 7 أطنان من الوقود في خزاناتها".

Я чувствую этот запах...тт pic.twitter.com/qU1DoLBaTJ — Улыбка Бобби/ 3,3К /Три месяца и свобода ,еееееее~ (@nastya_smake) ١ مارس، ٢٠١٨

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ للصحفيين، إن "جهود مكافحة الحريق تعرقلت بسبب عدم وجود صنابير الإطفاء بالقرب من مكان رسو السفينة، مما اضطر رجال الدفاع المدني إلى الحفر في الثلج وضخ المياه مباشرة من النهر".

وأضاف، "اكتشف رجالنا كبلا كهربائيا، غير قانوني على الأغلب، مما شكل تهديدا لفرق مكافحة الحرائق، من احتمال الإصابة بالصعق الكهربائي"، مشيرا إلى أن تعطيل الكابل استغرق وقتا، الأمر الذي أدى إلى انتشار النار في السفينة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن 3 من أفراد الطاقم كانوا على متن السفينة لحظة نشوب الحريق، وأنهم حاولوا إخماد النيران، إلا أن جهودهم باءت بالفشل.

ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن خدمات الطوارئ، فإن السفينة كانت خالية من الأشخاص، وأن رجال الإطفاء يحاولون تقليل مخاطر انتقال النيران إلى المباني المجاورة.

المصدر: RT