الروس ينقذون حياة 9 ملايين شخص في 80 دولة في العالم

أفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن فرق إنقاذ تابعة لها أجرت عددا هائلا من العمليات الإنسانية في 80 دولة في العالم، وأسفرت عن إنقاذ 9 ملايين شخص خلال السنوات الـ25 الماضية.

وأوضحت وزارة الطوارئ أن فرق الإنقاذ الروسية شاركت في عمليات خاصة بإطفاء الحرائق والبحث عن مفقودين بعد الكوارث الطبيعية، كما قامت بإيصال مساعدات إنسانية إلى المحتاجين وأنقذت أشخاصا من المجاعة، وشاركت في عمليات إنسانية أخرى خارج روسيا.

وخلال الفترة المذكورة نفذت وزارة الطوارئ الروسية 30 عملية إنسانية في صربيا وفي أوكرانيا 10 عمليات، ما أدى إلى إنقاذ عشرات الآلاف من الناس.

وأكدت الوزارة أن روسيا تحتفظ بمرتبتها الرائدة في مجال الاستجابة الإنسانية لإزالة آثار الكوارث والحالات الطارئة، وذلك بفضل "تطوير التكنولوجيات العليا واستغلال أجهزة القيادة الحديثة".

المصدر: "تاس"

ألكسندر توميلين