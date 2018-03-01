 
مباشر

الروس ينقذون حياة 9 ملايين شخص في 80 دولة في العالم

أخبار روسيا

الروس ينقذون حياة 9 ملايين شخص في 80 دولة في العالم
Sputnik Igor Onuchin
أرشيف - فريق إطفاء الحريق في مهمة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jxkw

أفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن فرق إنقاذ تابعة لها أجرت عددا هائلا من العمليات الإنسانية في 80 دولة في العالم، وأسفرت عن إنقاذ 9 ملايين شخص خلال السنوات الـ25 الماضية.

وأوضحت وزارة الطوارئ أن فرق الإنقاذ الروسية شاركت في عمليات خاصة بإطفاء الحرائق والبحث عن مفقودين بعد الكوارث الطبيعية، كما قامت بإيصال مساعدات إنسانية إلى المحتاجين وأنقذت أشخاصا من المجاعة، وشاركت في عمليات إنسانية أخرى خارج روسيا.

وخلال الفترة المذكورة نفذت وزارة الطوارئ الروسية 30 عملية إنسانية في صربيا وفي أوكرانيا 10 عمليات، ما أدى إلى إنقاذ عشرات الآلاف من الناس.

وأكدت الوزارة أن روسيا تحتفظ بمرتبتها الرائدة في مجال الاستجابة الإنسانية لإزالة آثار الكوارث والحالات الطارئة، وذلك بفضل "تطوير التكنولوجيات العليا واستغلال أجهزة القيادة الحديثة".

المصدر: "تاس"

ألكسندر توميلين

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة