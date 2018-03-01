"سو-35" الروسية في طريقها إلى قطر؟ (فيديو)
كشف مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون التقني العسكري فلاديمير كوجين عن مباحثات بين موسكو والدوحة حول توريد مقاتلات سو-35" إلى قطر.
ولم يذكر كوجين تفاصيل أخرى في هذا الشأن.
وتعد "سو-35" مقاتلة متعددة المهام من الجيل "4++"، وهي نسخة معدلة عن مقاتلات "سو-27" ومن تصميم مكتب "سوخوي" وينتجها مصنع "إركوتسك" لصناعة الطائرات، حيث حصل سلاح الجو الروسي سنة 2014 على أول دفعة منها.
"سو-35"، مزوّدة برادار شبكي ومحركين يمكن التحكم باتجاه دفعهما، وبأسلحة ذكية حديثة تتيح رصد وتدمير 10 أهداف جوية وأرضية في آن واحد على مسافة كبيرة وبدقة عالية.
مواصفات "سوخوي-35" الفنية والتكتيكية:
وزن الطائرة لدى الإقلاع 26090 كلغ
المدى الأقصى للطيران 3400 كلم
المدى الأقصى للطيران بعد التزود بالوقود جوا 5200 كلم
السرعة القصوى 2500 كلم/ساعة
الارتفاع الأقصى للتحليق 20000 متر
المصدر: "تاس"
ألكسندر توميلين