"سو-35" الروسية في طريقها إلى قطر؟ (فيديو)

كشف مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون التقني العسكري فلاديمير كوجين عن مباحثات بين موسكو والدوحة حول توريد مقاتلات سو-35" إلى قطر.

ولم يذكر كوجين تفاصيل أخرى في هذا الشأن.

وتعد "سو-35" مقاتلة متعددة المهام من الجيل "4++"، وهي نسخة معدلة عن مقاتلات "سو-27" ومن تصميم مكتب "سوخوي" وينتجها مصنع "إركوتسك" لصناعة الطائرات، حيث حصل سلاح الجو الروسي سنة 2014 على أول دفعة منها.

"سو-35"، مزوّدة برادار شبكي ومحركين يمكن التحكم باتجاه دفعهما، وبأسلحة ذكية حديثة تتيح رصد وتدمير 10 أهداف جوية وأرضية في آن واحد على مسافة كبيرة وبدقة عالية.

مواصفات "سوخوي-35" الفنية والتكتيكية:

وزن الطائرة لدى الإقلاع 26090 كلغ

المدى الأقصى للطيران 3400 كلم

المدى الأقصى للطيران بعد التزود بالوقود جوا 5200 كلم

السرعة القصوى 2500 كلم/ساعة

الارتفاع الأقصى للتحليق 20000 متر

المصدر: "تاس"

ألكسندر توميلين