رئيس تركمانستان يقدم لكل امرأة هدية بـ 11$

بحلول عيد المرأة العالمي في الثامن من مارس الحالي، تمنح تركمانستان هدايا رمزية بقيمة تصل لـ11$ مقدمة شخصيا من الرئيس قربان قولي بردي محمدوف.

وبحسب وكالة "إنترفاكس" تمنح الهدايا بموجب المرسوم الذي وقعه الرئيس كعرف تقليدي، لجميع النساء العاملات في الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة والعاملات في الهيئات التدريسية، واللاتي في سن التقاعد، والطالبات والأكاديميات.

ويتم منح النساء الهدايا خلال الفترة الممتدة من الـ1 إلى الـ6 من مارس الحالي.

ووفقا للإحصاءات الرسمية شكلت النساء 50.2٪ من عدد سكان تركمانستان حتى الأول من يناير 2016.

المصدر: إنترفاكس

نتاليا عبدالله