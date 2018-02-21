لافروف يمازح الصحفيين!

استهل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لقاءه مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في بلغراد اليوم متندّرا على عشرات الصحفيين الذين احتشدوا لإمطاره بالأسئلة.

وسأل لافروف الرئيس الصربي، عندما شاهد حشد الصحفيين ينتظرونه أمام القصر الرئاسي في بلغراد، قائلا: "آمل ألا تضطروا لإطعام جميع هؤلاء، لأنهم قد ينهكون ميزانيتكم!".

تجدر الإشارة إلى أن لافروف وصل إلى صربيا مساء اليوم قادما من عاصمة سلوفينيا ليوبليانا، حيث أجرى مباحثات هناك وقف فيها على العلاقات بين البلدين.

المصدر: "تاس"

ألكسندر توميلين