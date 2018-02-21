تقرير عن آليات التدخل الأمريكي في الانتخابات الروسية

يتحدث التقرير الذي أعده عضو المجلس العلمي التابع لمجلس الأمن القومي الروسي أندريه مانويلو، عن "التدخل الأمريكي في الانتخابات الرئاسية الروسية في الفترة من 1996 إلى 2018".

ويوضح التقرير بالتفصيل الآليات المحددة التي ستستخدمها واشنطن للتدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة.

وقالت الوثيقة: "تعتبر الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة، فرصة للضغط على روسيا وهي لذلك تستعد لتدخل واسع النطاق في العملية الانتخابية مع استخدام مجموعة كبيرة من الأدوات، بما في ذلك المعلوماتية والنفسية وتمويل المعارضة الروسية".

والهدف الرئيسي لكل هذه التدابير، يكمن في نزع الشرعية عن العملية الانتخابية.

وشدد التقرير على أن واشنطن اختبرت بالفعل طرقا مختلفة للتأثير على نتائج الحملات الرئاسية الروسية في أعوام 1996 و 2000 و 2004 و 2008 و 2012.

وأشارت الوثيقة إلى أن الولايات المتحدة تملك شبكة واسعة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية التي تؤثر على العمليات السياسية في البلدان الأخرى.

ويؤكد التقرير، أن الجانب الأمريكي قام بتفعيل نشاطاته بالتدخل في الشؤون الداخلية الروسية منذ استلام فلاديمير بوتين السلطة.

وتعتبر الأوساط الرسمية الأمريكية، محاولة روسيا التمسك بنهج مستقل في السياستين الداخلية والخارجية، بمثابة تهديد لهيمنة واشنطن على العالم، وتحاول بتدخلها تشويه سمعة القيادة الروسية بما في ذلك رئيس الدولة والدائرة المقربة منه.

ودعا التقرير، السلطات الروسية إلى الاستعداد للتصدي لكل محاولات التدخل الخارجي في الانتخابات الرئاسية الروسية.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين