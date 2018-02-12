اندلاع حريق داخل فندق في موسكو وإجلاء 230 شخصا
Sputnik ria.ru
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تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق اندلع صباح اليوم في فندق "كوسموس" في العاصمة الروسية موسكو، حسبما نقلت هيئة الطوارئ الروسية.
وأوضحت هيئة الطوارئ أن فرق الإنقاذ أجلت 230 شخصا من فندق "كوسموس" في شمال شرق موسكو بعد أن اندلع حريق في إحدى الغرف بالطابق الـ15.
وصنفت السلطات الحريق من الدرجة الثانية، فيما شارك في إخماده 20 فريقا من رجال الإنقاذ والإطفاء.
ولم ترد أي معلومات عن أسباب الحريق أو عن وقوع إصابات.
Из гостиницы «Космос» в Москве эвакуировали 230 человек из-за возгорания #крым24#новости#Москва#гостиница#Космос#возгорание#эвакуация#следимзасобытиямиpic.twitter.com/PnwvSAuWE3— Телеканал "Крым 24" (@news_crimea24) 12 février 2018
المصدر: وكالات
ألكسندر توميلين
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