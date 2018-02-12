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اندلاع حريق داخل فندق في موسكو وإجلاء 230 شخصا

أخبار روسيا

اندلاع حريق داخل فندق في موسكو وإجلاء 230 شخصا
Sputnik ria.ru
فندق "كوسموس" في موسكو
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تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق اندلع صباح اليوم في فندق "كوسموس" في العاصمة الروسية موسكو، حسبما نقلت هيئة الطوارئ الروسية.

وأوضحت هيئة الطوارئ أن فرق الإنقاذ أجلت 230 شخصا من فندق "كوسموس" في شمال شرق موسكو بعد أن اندلع حريق في إحدى الغرف بالطابق الـ15.

وصنفت السلطات الحريق من الدرجة الثانية، فيما شارك في إخماده 20 فريقا من رجال الإنقاذ والإطفاء.

ولم ترد أي معلومات عن أسباب الحريق أو عن وقوع إصابات.

#пожар, #гостиницакосмос, #горит

Публикация от Антон Яблоцкий (@yablockiy)

المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين

 

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